Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,46-1,61%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский рынок в понедельник закрылся с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,46% - до 3669,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,61%, до 1557,64 пункта.

Доллар на 18:55 мск растет на 0,19% - до 74,27 руб., евро - на 0,62%, до 83,85 руб.

"В начале недели российский рынок акций снижался, причины - коррекционная волна на внешних площадках и в нефти, а также периодически дающая о себе знать геополитика. В США биржевые индексы тянут вниз акции технологических компаний, которые оказались наиболее чувствительными к планам ФРС приблизить цикл повышения ставок. В этих условиях особенно тревожит ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с шествием по миру омикрон-штамма коронавируса", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

По словам эксперта, европейские страны вслед за Нидерландами готовятся вводить локдауны, в Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Корпоративный сектор

Лидером роста на Мосбирже стали акции "Совкомфлота" (+7,99%) на фоне информации о buyback. Среди лидеров сегодняшнего снижения акции "Лукойла", которые торгуются в понедельник без дивидендов, заявила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Основной удар по индексу Мосбиржи оказал финансовый сектор, который пользуется особым спросом у нерезидентов. Так, продолжили свой нисходящий тренд бумаги "Сбера" (обыкновенные акции: -2,5%; привилегированные: -2,3%), ВТБ (-1,6%), Мосбиржи (-1,8%), TCS Group (-2%)", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Прогнозы экспертов

"Во вторник, по нашим оценкам, рынок будет двигаться в смешанном ключе. Вероятность выкупа текущей просадки в течение недели остается высокой. Во вторник выйдет январский индекс потребительского климата Германии (Gfk)", - отметил Алексей Бахтин.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 21 декабря может формироваться в пределах 3625-3775 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73,5-74,7 руб.