ТПП договорилась с палатами части стран о поддержке заявки РФ на проведение "Экспо-2030"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России договорилась с партнерами из нескольких стран о поддержке заявки Москвы на проведение всемирной универсальной выставки "Экспо-2030". Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС глава ТПП РФ, член оргкомитета по поддержке выдвижения города-кандидата Сергей Катырин.

Кроме Москвы, заявку на проведение выставки подали Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.

"Мы уже 170 лет участвуем во всех "Экспо", но ни разу выставка в России не проходила. До этого мы дважды заявляли Екатеринбург, это третья попытка. Шансы наши, я считаю, достаточно велики. И на "Экспо-2020" я провел ряд встреч с нашими коллегами, мы практически со всеми палатами СНГ, Евразийского экономического союза договорились о поддержке нашей заявки. Сейчас по линии зарубежных представительств ведем работу с соответствующими институтами. Мы включили все механизмы, которые у нас есть, поэтому надеемся, что работа в этом направлении будет успешна", - сказал Катырин.

По его словам, Москва "провела множество мероприятий всемирного масштаба, исходя из этого - неплохие шансы на победу". Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года, напомнил Катырин.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. Она проводится каждые пять лет с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.