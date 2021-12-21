Минпромторг предлагает ограничить 10% максимальную наценку дилеров при продаже автомобилей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса, заявил ТАСС источник в министерстве.

"Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%", - сказал он.

По его словам, такая наценка останется выгодной для автодилеров. "Норма прибыли автопроизводителей - 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу", - отметил источник.

Источник отметил, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в России примерно на 5% в этом году, напомнил он. "На фоне дефицита предложения рынок [в этом году] вырастет примерно на 5%. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке. Есть рекомендуемые розничные цены, но дилеры продают машины с дополнительными опциями. Мы уже обращались в ФАС по этому поводу", - сказал он.