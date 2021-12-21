В Минпромторге заявили, что дефицит новых авто в РФ закончится в I квартале 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на спад дефицита новых автомобилей в РФ в I квартале 2022 года, заявил ТАСС источник в министерстве.

"Мы ожидаем, что дефицит автомобилей закончится в первом квартале будущего года. По крайней мере, по основным моделям дефицит пройдет, и ситуация стабилизируется", - сказал он.

При этом цены на автомобили будут зависеть от стоимости металлопроката, автомобильных чипов и все дорожающей логистики, отметил он. "Логистика дорожает стремительно. В связи с пандемией количество заказов и движение товаров увеличилось, стоимость логистики растет. Мы увидим, насколько выросла доля в цене авто по итогам первого квартала 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, подешеветь и увеличить долю рынка смогут машины с высокой степенью локализации производства в РФ. "Чем выше локализовано производство, тем доля логистики ниже. Самая недорогая логистика у "Автоваза", все производится здесь. Самая высокая [по стоимости] - у калининградского "Автотора". Сейчас, в декабре, стоимость логистики распределена по объему продаж, но когда в январе продажи уравняются со спросом, покупатель будет торговаться, и стоимость логистики будет конкурентным преимуществом", - пояснил он.