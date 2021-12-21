ТПП РФ планирует запустить сервис одного окна услуг для бизнеса в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России планирует в декабре 2022 года запустить сервис "Одно окно услуг ТПП РФ" для оказания поддержки предпринимателям. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Мы ставим перед собой задачу, чтобы торгово-промышленные палаты были максимально близки к бизнесу во всех регионах страны. И не просто там находились, а чтобы каждая из палат была способна удовлетворить запросы бизнеса, который находится на этой территории. С этой целью в декабре 2022 года, как планируется, мы запустим сервис", - сказал он.

Как уточнил Катырин, палата оказывает предпринимателям порядка 500 видов услуг. Например, услуги по сертификации, включая выдачу и удостоверение сертификатов происхождения товаров, сертификацию систем менеджмента качества, сертификацию товаров и услуг в системе ГОСТ Р. Кроме того, оказывает информационные и обучающие услуги, помогает в подготовке бизнес-планов, проводит строительную, судебную и несколько других экспертиз.

"Может быть, все услуги в этом окне мы не запустим сразу, но подавляющее большинство из них мы постараемся сделать", - уточнил он.

Как пояснил собеседник агентства, единое окно позволит консолидировать все компетенции торгово-промышленных палат как регионального, так и муниципального уровня. Это означает, что предприниматель сможет обратиться в палату на любой территории. Если услуга по его запросу там отсутствует, он будет переадресован в палату, которая имеет соответствующие компетенции, а ответ вернется заявителю по месту обращения.