Глава ТПП заявил, что бизнес в РФ будет вынужден работать по ESG-принципам

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские предприниматели будут вынуждены работать по ESG-принципам для выхода на иностранные рынки и встраивания в производственные цепочки крупных компаний. Такое мнение высказал во вторник в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

ESG - это совокупность характеристик управления предприятием, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Тренд на развитие ESG-факторов в последние десятилетия наметился в европейских странах, а сейчас становится все более актуальным для российских компаний. В частности, соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы.

"На эти рельсы встала Европа, встает весь мир и по этим рельсам будет катиться дальше. Естественно, и каждый российский предприниматель, который хочет выйти на зарубежные рынки, просто вынужден будет по этим стандартам работать, предоставлять соответствующую отчетность. И чем раньше каждая из компаний начнет этим заниматься, тем дешевле это обойдется", - отметил Катырин.

По его словам, уже сейчас не только на Западе, но и в России некоторые крупные компании не хотят брать в производственную цепочку тех, кто игнорирует принципы ESG, не отчитывается о размере углеродного следа своей продукции.

При этом он заметил, что многие отечественные компании придерживаются тех или иных принципов ESG в своей работе, что "перекликается с ответственным подходом к ведению бизнеса: в отношении к своим сотрудникам, к окружающей среде". Катырин указал, что подобные стандарты внедряют в стране крупные, средние и даже малые предприятия.