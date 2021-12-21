Мутко ожидает увеличение активов ДОМ.РФ до 11 трлн рублей к 2030 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стратегия ДОМ.РФ предполагает увеличение активов компании до 11 трлн рублей к 2030 году. Об этом заявил гендиректор госкомпании Виталий Мутко в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Наши активы сегодня - 1,5 трлн рублей, а к 2030 году стратегия предполагает 11 трлн рублей. <...> Мы растем даже выше рынка", - отметил Мутко изданию.

В связи с тем, что рынок и доступность жилья должны расти, ДОМ.РФ планирует в 2022 году довести докапитализацию на сумму до 50 млрд рублей, сказал глава компании. "Мы рассматриваем эту возможность с правительством, и президент нас поддержал. Возможность докапитализации из ФНБ обусловлена одним из самых высоких уровней рентабельности собственных средств ДОМ.РФ среди институтов развития и финансовых организаций, которая обеспечивает высокий уровень дивидендной доходности", - добавил он.

Мутко также отметил, что варианты докапитализации могут быть разными, и компания не исключает такой источник докапитализации, как IPO. "Однако, учитывая особый статус ДОМ.РФ, мы должны очень внимательно все взвесить. Не думаю, что это задача среднесрочной перспективы", - заметил глава госкомпании.