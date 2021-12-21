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В Кремле считают РФПИ надежным каналом использования средств ФНБ на возвратной основе

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, использование средств Фонда национального благосостояния является очень чувствительным и ответственным вопросом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) является надежным каналом для использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

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По его словам, использование средств ФНБ является очень чувствительным и ответственным вопросом.

"Но в любом случае нужны деньги для экономики, нужны деньги для больших проектов, и в данном случае канал РФПИ представляет собой тот самый надежный канал, который позволяет использовать эти деньги на возвратной основе, что очень важно", - сказал представитель Кремля.

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