Число закрытий российских компаний упало до минимума за шесть лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Количество закрытых компаний в РФ за 2021 год сократилось до минимума за шесть лет. Об этом сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть. Рынок покинули 345,7 тыс. компаний , что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние 6 лет", - говорится в исследовании.

Число закрытий предприятий особенно заметно снизилось в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3%), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).

В то же время в 15 регионах ликвидация бизнесов участилась. Наименее жизнеспособными оказались предприятия в Чукотском автономном округе (закрытия увеличились на 90,9%), Ставропольском крае (+67,7%), Липецкой области (+63,8%), Бурятии (+45%), Республике Алтай (+41,2%), Карелии (+27%), Томской области (+21,5%), Алтайском крае (+12,7%), Камчатском крае (+8,7%) и Магаданской области (+7,9%).

Закрытие компаний идет на убыль

В 2020 году на фоне пандемического кризиса "смертность" бизнеса взмыла вверх в середине лета и оставалась на повышенном уровне вплоть до конца года - каждый месяц в России закрывалось по полсотни компаний. В 2021 году ликвидация бизнесов пошла на спад и по итогам 11 месяцев оказалась на 25,9% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: в январе - ноябре текущего года были закрыты 345,66 тыс. компаний против 466,23 тыс. годом ранее. В результате количество закрытых бизнесов за период с января по ноябрь оказалось на минимуме с 2015 года, как и разница между открытыми и ликвидированными предприятиями. Если в прошлом году за 11 месяцев количество закрытых бизнесов превысило число открытых на 269,68 тыс., то в 2021 году перевес сократился до 143,43 тыс. (количество новых запущенных бизнесов в этом году выросло незначительно - с 196,6 тыс. до 202,2 тыс.).

Причины закрытий

В 2016 году ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, после чего юридические лица стали вычеркивать из ЕГРЮЛ в три раза чаще и количество закрытых предприятий из года в год стабильно превышало число открывающихся бизнесов. В 2021 году основная часть закрытых компаний также была исключена из реестра по решению налоговиков: в 62% случаев (214,1 тыс. предприятий) бизнесы были закрыты из-за недостоверных сведений об учредителе, директоре или адресе регистрации (если по истечении шести месяцев после уведомления ФНС юрлицо не исправляет информацию, то оно может быть исключено из ЕГРЮЛ; в поле зрения инспекторов, прежде всего, попадают компании с признаками фиктивного бизнеса - в которых директор и владельцы руководят или владеют множеством юридических лиц, а по адресу предприятия зарегистрировано значительное количество других организаций). В 24% случаев (82,68 тыс. предприятий) налоговые органы признали бизнесы фактически недействующими (такие компании в течение 12 месяцев не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по расчетному счету). По инициативе владельцев было ликвидировано 12% предприятий (42,5 тыс.), 2% компаний обанкротились (6,4 тыс.). Наконец, около 1% (4,5 тыс.) были реорганизованы.

Региональная ликвидация

В абсолютном большинстве российских регионов, 70 из 85, число закрытий бизнесов сократилось, существеннее всего - в Псковской области (за 11 месяцев 2021 года количество закрытых предприятий уменьшилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 67,6%, до 596), Кабардино-Балкарии (-62,7%, до 654), Ингушетии (-62,3%, до 220), Калининградской области (-61,1%, до 2,36 тыс.), Оренбургской области (-56%, до 1,6 тыс.), Чувашии (-53%, до 1 тыс.), Красноярском крае (-51,2%, до 3,56 тыс.), Якутии (-43,9%, до 1,2 тыс.), Адыгее (-43,5%, до 363) и Мордовии (-42,6%, до 620).

Однако 15 регионов выбились из общего тренда, и в них "смертность" бизнеса пошла вверх. Самые высокие темпы прироста закрытых предприятий отмечались в Чукотском автономном округе: за 11 месяцев 2021 года количество ликвидированных бизнесов увеличилось на 90,9%, до 42 штук - впрочем, столь высокая динамика объясняется эффектом низкой базы ввиду незначительной общей численности предприятий на территории региона. В десятку антирейтинга также вошли Ставропольский край (закрытия участились на 67,7%, до 3,6 тыс.), Липецкая область (+63,8%, до 2,3 тыс.), Бурятия (+45%, до 1,7 тыс.), Республика Алтай (+41,2%, до 449), Карелия (+27%, до 1,64 тыс.), Томская область (+21,5%, до 2,3 тыс.), Алтайский край (+12,7%, до 5,3 тыс.), Камчатский край (+8,7%, до 661) и Магаданская область (+7,9%, до 313).

Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС. Второй по численности группой являются недействующие юрлица - фактически это брошенный бизнес, прекративший свою работу еще год назад, то есть в кризисном 2020 году. Острая фаза пандемийного кризиса оказалась относительно недолгой, поэтому бизнес в целом оправился после тяжелого периода карантинных ограничений и обвалившегося потребительского спроса. Хотя в ряде сфер, таких как общественное питание, особенно зависящих от противоэпидемических мер, многие предприятия не пережили пандемию. Часть из них формально закрывается только сейчас, что и можно видеть на основании статистических данных, фиксирующих "эхо коронакризиса" в виде отсроченной ликвидации бизнеса.

"Сейчас потребительский спрос восстанавливается, и финансовые показатели предприятий растут. Однако перед бизнесом встают новые проблемы, связанные с ростом издержек из-за разогнавшейся инфляции и удорожанием кредитов. Кроме того, последние полтора года бизнес существовал в ситуации неопределенности и по-прежнему пребывает в тревожном ожидании новых антиковидных мер, которые могут разом изменить рыночные правила. В этих условиях предприятиям сложнее строить долгосрочные планы, а для собственников малого бизнеса предпринимательская деятельность становится все более сложным и рискованным занятием", - замечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.