Глава ТПП призвал учесть нагрузку на бизнес при доработке законопроекта о QR-кодах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил учесть нагрузку на бизнес при доработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах, а также проработать экономическую и юридическую составляющие процедуры проверки таких документов. Об этом он сообщил во вторник в интервью ТАСС.

"Очень хорошо, что законопроект отдали на дополнительную проработку. Надо действительно экономическую и юридическую составляющие посмотреть. Допустим, вы приходите с QR-кодом в ресторан: как сотрудник заведения должен понять, что это ваш код, а не сфотографированный у друга? У него юридического права проверять паспорт нет. И если мы поручаем бизнесу вести контроль, тогда надо ему помогать. Особенно небольшим компаниям, для которых нагрузка может оказаться непосильной", - сказал Катырин.

Также глава ТПП РФ предложил создать некий реестр организаций, при входе в которые у вакцинированных посетителей "не будет никаких проблем с допуском, а встретит их привитый персонал". При этом он против создания "белого" или "черного" списков заведений. "Лучше, чтобы все были в равных правах, но каждый представлял, что у одних возможности более широкие, а у других - более узкие", - уточнил он.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Он предполагает, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Президент России Владимир Путин 17 декабря поручил доработать законопроект. Глава государства сделал акцент, что, работая над столь чувствительными нормативными актами, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости использовать время перед вторым чтением законопроекта, чтобы снять все связанные с ним риски и опасения.