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Цена Urals 20 декабря упала ниже $70 впервые с июня

Российская экспортная нефть снижается вслед за Brent и сохраняет отрицательный дифференциал в размере $1,15 за баррель
© Андронов Алексей/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе в понедельник, 20 декабря, упала сразу на 6% и впервые за полгода опустилась ниже отметки $70 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Согласно данным агентства, цена Urals 20 декабря на северо-западе Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) снизилась сразу до $67,7 за баррель, хотя еще 17 декабря она торговалась в среднем по $71,98 за баррель.

Urals снижается вслед за эталоном Brent и сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере $1,15 за баррель.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

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