Более 10,5 млрд рублей выделили в Москве на строительство спортобъектов в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 10,5 млрд рублей планируется потратить в Москве на проектирование, строительство и ввод спортивных объектов в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На реализацию объектов в рамках госпрограммы "Спорт Москвы" в следующем году предусмотрено более 10,5 млрд рублей. Планируем завершить основные строительные работы на 5 спортивных объектах, еще на четырех объектах спорта стройка только начнется. <…> В настоящее время в стадии строительства находятся 18 объектов спорта, в 2022 году планируется ввести 10 объектов спорта общей площадью почти 88 тыс. кв. м. В частности завершим развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы", введем международный центр самбо, центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники", ВМХ-велодром на Ангарской улице, ФОК с бассейном в районе Чертаново, а также завершим реконструкцию футбольного стадиона "Москвич", - сказал Загрутдинов.

По его словам, в следующем году планируется завершить основные строительные работы для многофункционального спорткомплекса на территории ТПУ "Некрасовка", "который, в первую очередь, имеет огромное социальное значение": район Некрасовка на юго-востоке столицы активно развивается, и пока здесь мало мест притяжения для жителей и гостей, всего два спортивных комплекса небольшой площади. Площадь объекта составит около 21 тыс. кв. м, что позволит объединить 12 различных видов спорта в одном здании.

"На юго-востоке столицы планируется завершить основные строительные работы для спорткомплекса "Ника" на Волжском бульваре, площадью более 7,5 тыс. кв. м. В его состав войдут игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания 25 на 16 м. Во время проведения соревнований три тренировочные площадки смогут трансформироваться в одну", - сообщил Загрутдинов.

Кроме того, ожидается завершение основных строительных работ для спорткомплекса с бассейном на ул. Лескова, где разместится московское средне-специальное училище олимпийского резерва № 4 им. Гомельского. Общая площадь нового объекта составит около 7 тыс. кв. м. В комплексе будет три спортивные зоны: большой игровой зал, тренажерный зал, бассейн с чашей размером 25 на 16 м, а также вспомогательные помещения. Прилегающую территорию планируется благоустроить.

"В следующем году будут завершены отделочные работы, монтаж мебели и спортивного оборудования, пуско-наладочные работы инженерных систем на Международном центре самбо и бокса в Лужниках. Специально для данного объекта были изготовлены эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта, что, по словам Загрутдинова, позволит подчеркнуть единую архитектурную стилистику спорткластера Лужники. Помимо блоков, предназначенных для спортсменов, на объекте предусмотрены учебно-методические классы, на базе которых будут проходить учебные занятия для спортсменов и повышение квалификации тренеров и судей, а процессом будут руководить специалисты мирового уровня - как из России, так и из-за рубежа. Мы организуем музей, семинары, учебные программы", - отметил Загрутдинов.

Стадионы и BMX-велодром

Также планируется завершить стройку физкультурно-оздоровительного комплекса и футбольного поля с инфраструктурой в Зеленограде. Трехэтажный спортивный комплекс будет предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности, проведения районных соревнований с возможностью установки трибун в зале.

"У спортшколы "Спутник", наконец, появится свой домашний стадион, а спортсмены секций по легкой атлетике и художественной гимнастике оценят современно оборудованный зал и уличное легкоатлетическое ядро. <…> Также на участке общей площадью 1,42 га разместится футбольное поле с трибунами на 147 мест для проведения учебно-тренировочных занятий окружного, регионального и межрегионального уровня. Размер игрового поля составит 6,5 тыс. кв. м. Покрытие футбольного поля будет выполнено из искусственных материалов, подогрев поля предусмотрен через индивидуальный тепловой пункт", - уточнил Загрутдинов.

Кроме того, в 2022 году планируется завершить реконструкцию стадиона "Москвич", которую впервые за полвека его существования начали в мае 2019 года. В перспективе здесь планируется проводить соревнования по футболу и легкой атлетике, а также осуществлять спортивную подготовку учащихся СШОР "Москвич". В свободное от подготовки профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. В результате реконструкции общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз - с 1,9 тыс. кв. м до 9,7 тыс. кв. м.

"Закончим стройку BMX-велодрома на Ангарской улице. На участке площадью 6,2 тыс. кв. м будет выполнена реконструкция административно-бытового корпуса со стартовой горой, устроен пост круглосуточной охраны, организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 м, обустроены три виража с подпорными стенами высотой до 3 м и с покрытием из асфальтобетона, а также 4 прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки", - добавил руководитель департамента.

Он также отметил, что проектом предусмотрено устройство спортивного и паркового освещения, благоустройство территории. Велодром рассчитан на 16 человек в двухчасовую смену, обеспечит спортивно-тренировочную деятельность и позволит проводить районные соревнования. Здания административно-бытового корпуса можно будет эксплуатировать круглогодично за счет наличия компактного зала индивидуальных занятий.

Спортобъекты-2022

"В 2022 году начнутся основные строительные работы на площадках для 4 физкультурно-оздоровительных комплексов. Так, новый четырехэтажный комплекс площадью около 6 тыс. кв. м появится на месте сноса здания Спортивно-оздоровительного комплекса "Раменки", существовавшего там с 1989 года. Комплекс украсит фасад с белыми ламелями, витражное остекление на уровне первого этажа, сам интерьер будет оформлен в современном стиле. Вдоль нижнего и верхнего контура здания разместят архитектурную подсветку", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что внутри нового ФОК расположатся бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, буфет. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься порядка 180 человек.

"Общая площадь ФОК на ул. Алтайская в Гольянове составит около 3,9 тыс. кв. м. В спортивном центре будет два бассейна: длиной 25 м для взрослых и длиной 10 м для обучения плаванию детей. Помимо этого, в здании предусмотрен тренажерный зал, буфет, а также необходимые административные и технические помещения. В качестве отделки фасадов будут использоваться алюминиевые панели", - добавил руководитель департамента.

Также в следующем году строители приступят к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на Алтуфьевском шоссе в Бибиреве. Общая площадь двухэтажного ФОК составит около 4,2 тыс. кв. м, в нем разместят бассейн длиной 25 м, предназначенный для оздоровительного плавания, а также детский бассейн, длиной 10 м. Кроме того, в комплексе оборудуют тренажерный зал площадью 200 кв. м. Фасады здания будут облицованы алюминиевыми панелями и дополнены витражным остеклением.

"Еще начнем строительные работы для трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 4 тыс. кв. м на Изваринской улице. На его первом этаже будут залы большого и малого бассейнов, где будут проходить занятия по плаванию для детей и взрослых. Рядом с ним оборудуют кабинеты для тренера, медицинского работника, а также помещение сбора проб воды. В комплексе будет работать тренажерный зал, буфет, административные помещения и методический кабинет. Фасад здания облицуют керамогранитом и металлическими панелями, а также декоративными ламелями. Проект предусматривает обустройство прилегающей территории", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в 2022 году в активную фазу выйдут основные строительные работы для спорткомплекса с бассейном на Бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове. Здание будет двухэтажным, его площадь составит около 5,5 тыс. кв. м и будет включать бассейн для оздоровительного плавания 25 м на 16 м; бассейн 10 м на 6 м для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет; универсальный игровой зал для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, мини-футбол, флор бол); тренажерный зал; административные, медицинские, технические и вспомогательные помещения, заключил глава департамента.