"Селедка под шубой" в России подорожала за год на 16%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ингредиенты для традиционного в России новогоднего угощения - салата "Сельдь под шубой" - подорожали за год на 16%, до в среднем 453 рублей в расчете на пять порций, сообщили ТАСС в маркетплейсе "СберМаркет".

"По данным "СберМаркета", приготовить салат "селедка под шубой" на пять порций в 2021 году будет стоить 453 рубля. В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей", - сказал собеседник агентства.

В классический рецепт салата "Сельдь под шубой" входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь.

Сильнее всего подорожала рыба: цена на сельдь возросла за год на 70 рублей в среднем по России, и сейчас сельдь в масле (800 граммов) стоит 162 рубля. Цены на овощи в среднем остались на уровне 2020 года. 10 яиц в среднем обойдутся в 71 рубль, килограмм картофеля - в 83 рубля, 500 граммов лука - в 15 рублей, 500 граммов морковки - в 19 рублей, килограмм свеклы - в 35 рублей, упаковка майонеза - 68 рублей.

Онлайн-сервис проанализировал цены на основе данных продаж товаров более 120 ретейлеров, сотрудничающих со "СберМаркетом", и сравнил цены по всей России в среднем в декабре 2020 года и в декабре 2021 года.