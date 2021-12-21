Глава ТПП предложил перезапустить программу кредитования бизнеса ФОТ 3.0 в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил перезапустить в 2022 году программу кредитования пострадавших предприятий под 3% годовых ФОТ 3.0, исключив условие обязательного участия в ее предыдущей версии.

"Мне кажется, что одной из самых действенных мер для бизнеса в условиях пандемии была программа ФОТ 2.0 по поддержке рабочих мест. По оценкам правительства и наших экспертов, она позволила сохранить более 5 млн рабочих, порядка 230 тыс. компаний воспользовались этой мерой. Она явно сработала и сработала очень удачно. Сегодня ФОТ 3.0 призван поддержать порядка 40 тыс. [предприятий]. Чувствуете разницу между цифрами? Многие бы хотели воспользоваться новой программой, но одно из ее условий - обязательное участие в ФОТ 2.0, что является существенной преградой. Мне кажется, надо отойти от этого условия, чтобы мера была востребованной", - сказал Катырин в интервью ТАСС.

Он предложил "расширить это узкое место и перезапустить программу как новый инструмент поддержки бизнеса, который будет работать".

С июня 2020 года для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Тем компаниям, которые сохранили не менее 90% сотрудников, списывалось 100% задолженности. В случае, если в штате оставалось не менее 80% сотрудников, заемщику прощали половину долга.

Льготная кредитная программа ФОТ 3.0 пришла на смену ФОТ 2.0, действие которой закончилось 1 апреля 2021 года. Первый этап новой программы длился с 9 марта по 1 июля 2021 года, второй был запущен с 1 ноября. Заключение кредитных соглашений продлится до 30 декабря текущего года.

Согласно условиям ФОТ 3.0, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС России.