МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ Ozon Express запустил быструю доставку продуктов для ресторанов в двух пилотных регионах - Москве и Твери, говорится в сообщении компании во вторник.

"Ozon Express запустил новый сервис специально для сегмента HoReCa. Рестораны и кафе смогут быстро пополнять свои запасы с доставкой за два часа", - говорится в сообщении.

Для работы с общепитом в ассортименте дарксторов компании в Москве и Твери есть более тысячи товаров, подобранных с учетом специфики кафе и ресторанов. В 2022 году количество позиций по этому направлению вырастет до пяти тысяч наименований, а сама витрина станет доступна и в других городах присутствия сервиса.

Ozon Express - сервис быстрой доставки из дарксторов, подразделение e-grocery компании Ozon. Ozon Express доставляет продукты и другие товары в течение часа или в удобные интервалы в Москве, ряде крупных городов Подмосковья, Санкт-Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодаре.