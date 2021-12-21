Снижение безработицы почти в три раза ожидается в Новосибирской области по итогам года

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Снижение уровня безработицы почти в три раза - с 5,1 до 1,8% - ожидается в Новосибирской области по итогам 2021 года. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

В декабре 2020 года она сообщала, что число безработных в регионе с начала 2020 года увеличилось более чем в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. По словам Лавровой, коэффициент напряженности на рынке труда составил две единицы, что свидетельствует о том, что два незанятых гражданина приходятся на одну заявленную службой занятости вакансию. Это говорит об ухудшении ситуации, так как в прошлые годы показатель не превышал единицы.

"Мы не ожидаем, что основные показатели сильно изменятся на следующую неделю, поэтому на конец декабря мы ожидаем, что уровень регистрируемой безработицы у нас составит 1,8%, по численности занятых мы тоже останемся в этих пределах 1 млн 370 тысяч человек. Количество вакансий - 52 тысячи свободных рабочих мест, вакантных должностей наш банк будет содержать. Никаких здесь падений или резкого роста мы не ожидаем", - сказала она.

Лаврова отметила, что 52 тыс. вакансий - это рекордный показатель активности работодателей с начала 2020 года. Она уточнила, что с начала 2021 года число зарегистрированных безработных сократилась в три раза и составило 25 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 5,1% до 1,8% численности рабочей силы. "Если говорить об уровне безработицы, которая мониторируется Росстатом, то он снизился 7,1% до 5,6% численности рабочей силы", - уточнила Лаврова.

В марте в Минтруде региона ТАСС сообщали, что власти Новосибирской области намерены до конца года снизить уровень безработицы, возросший к концу 2020 года до 5,2%, почти в пять раз - до 1,5%. Для этого планировалось трудоустроить 63 тыс. человек.