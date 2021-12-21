Три модернизированных центра занятости откроются в Омской области в 2022 году

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области откроют в 2022 году три центра занятости, модернизированных по нацпроекту "Демография". Как рассказал в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Ирина Варнавская, работы в первом центре уже практически завершены, он начнет работу в начале января.

"Открытие первого модернизированного центра запланировано на начало января. Мы уже закончили ремонтные работы, но продолжаем работу над информационными сервисами. <…> Кроме того, в следующем году планируется открыть еще два таких кадровых центра: это еще один центр в Омске и центр в Черлаке (районный центр - прим. ТАСС)", - сказала Варнавская.

По ее словам, в рамках нацпроекта в центрах занятости полностью пересматриваются все рабочие процессы. "Мы определили наиболее востребованные направления работы и начали реформирование с них. Мы сделали акцент на двух жизненных ситуациях - это работа по подбору вакансий и трудоустройству молодежи и помощь безработным", - пояснила замминистра.

В пресс-службе Минтруда ТАСС уточнили, что центры будут работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России", что позволит дистанционно решать многие кадровые вопросы. "И причина этому не только коронавирус, а в целом развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения", - отметил представитель омского Минтруда.

Кроме того, в центрах будут проводиться консультации по карьерному росту и моделированию карьеры с применением коучинговых технологий, оказываться различные информационные услуги. "Здесь также откроются зоны для граждан и отдельная большая зона для работодателей, где они смогут не только проводить собеседования, но и общаться с консультантами", - отметила Варнавская. Все эти мероприятия направлены на сокращение сроков поиска работы и индивидуальный подбор вакансий как для работодателей, так и для соискателей.

В целом же по итогам года, отметила замминистра, в Омской области уровень общей безработицы снизился с 8,5% до 5,7%, а общая численность безработных - с 86,3 до 58 тыс. человек. При этом число зарегистрированных безработных благодаря принятым мерами уменьшилось с 52 до 13 тыс. человек. "Учитывая сложившуюся ситуацию, <…> значительных изменений на региональном рынке труда в 2022 году не прогнозируется. Однако сохраняются риски ухудшения ситуации на региональном рынке труда в случае ужесточения ограничительных мер", - подытожила замминистра.