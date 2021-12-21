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Пандемия COVID-19

СМИ: Бангладеш купит у Китая 20 млн доз вакцины от коронавируса

Для покупки китайской вакцины Бангладеш использует часть кредита, полученного от Азиатского банка развития в рамках его программы "Азиатско-тихоокеанский механизм доступа к вакцинам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Бангладеш закупит около 20 млн доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm. Как сообщает во вторник газета Daily Star, препараты начнут поступать в страну с начала 2022 года.

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Для покупки китайской вакцины Бангладеш использует $153 млн из кредита на сумму в $940 млн, полученного ранее от Азиатского банка развития в рамках его программы "Азиатско-тихоокеанский механизм доступа к вакцинам".

В апреле власти Бангладеш одобрили экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В том же месяце Россия выступила с инициативой производства препарата в Бангладеш совместно с местными фармацевтическими компаниями. Согласно договоренности, Россия предоставит Бангладеш необходимые технологии, а производить вакцину будут местные фармакологические компании.

Программа массовой вакцинации началась в Бангладеш 7 февраля этого года с прививок жителей в возрасте 65 лет и старше с использованием вакцины, производимой Индийским институтом сыворотки. К настоящему времени одну дозу вакцины от коронавируса в Бангладеш получили свыше 8,7 млн человек, две дозы - 4,4 млн жителей.

По последним данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш с начала пандемии составило 1,58 млн. Количество летальных исходов достигло 28 050.

Теги
БангладешКитайПандемия COVID-19
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