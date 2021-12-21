"Газпром энергохолдинг" рассматривает возможность строительства ВЭС в Сербии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) в настоящее время рассматривает возможность строительства ветряной электростанции в Сербии мощностью 100 МВт. Об этом сообщил глава сербской "дочки" ГЭХ Павел Сергеев.

"В настоящее время "Газпром энергохолдинг" рассматривает несколько перспективных площадок, ведутся предпроектные работы, по итогам которых будет рассмотрен приоритетный проект ВЭС установленной мощностью до 100 МВт", - отметил он.

Сергеев добавил, что муниципалитет Панчево, где "Газпром энергохолдинг" строит ТЭС, находится в зоне значительного ветрового потенциала. По его словам, регион может рассматриваться как современный энергетический кластер, который сочетает в себе преимущества газовой и "зеленой" генерации.

ООО "Газпром энергохолдинг" - холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), управляет генерирующими компаниями группы "Газпром" по единым корпоративным стандартам.