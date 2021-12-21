Прирост запасов газа "Газпрома" в 2021 году ожидается на уровне 515 млрд куб. м

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прирост запасов газа "Газпрома" в 2021 году ожидается в объеме 515 млрд кубометров, сообщил генеральный директор "Газпром ВНИИГАЗ", заместитель начальника департамента "Газпрома" Максим Недзвецкий в интервью корпоративному журналу "Газпром".

"В 2020 году прирост запасов "Газпрома" составил 486 млрд куб. м, в 2021 году ожидается на уровне 515 млрд [куб. м]", - сказал он.

При этом ранее сообщалось, что объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году увеличится на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи.