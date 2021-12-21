Запуск металлургического завода для судоверфи "Звезда" планируется в 2025 году

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Металлургический завод для обеспечения нужд судоверфи "Звезда" планируется запустить в Приморье в 2025 году. Часть его продукции может пойти на экспорт, сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"Запуск завода в эксплуатацию намечен на 2025 год. Его производственная мощность составит 1,5 млн тонн металлопродукции в год. Проект будет реализован в две очереди: в рамках первой будет запущено сталепрокатное производство, в рамках второй - трубопрокатное в объеме до 220 тыс. тонн", - сказал он.

Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень". Компания также прорабатывает возможность экспортных поставок своей металлургической продукции.

"Предварительные договоренности достигнуты. У нас готовы забирать практически все остатки листа", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что инвестировать в строительство завода будет АО "Современные технологии судостроения". Стоимость проекта оценивается в 2,2 млн долларов. Представитель "Роснефти" добавил, что сейчас рассматривается вопрос о создании на заводе возможности для прокатывания листов металла до 200 мм. Это позволит выпускать баки металловодной защиты для ядерного реактора в рамках реализации проекта строительства на ССК "Звезда" ледокола класса "Лидер".