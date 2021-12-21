Портфель заказов судоверфи "Звезда" может вырасти до 78 судов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Портфель заказов судостроительного комплекса "Звезда" включает 66 судов. В ближайшее время их количество планируют увеличить до 10-12, сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"На сегодняшний день твердый портфель заказов "Звезды" составляет 66 судов. Это уже подписанные контракты, которые вступили в силу или имеют юридическую обязанность <...> В ближайшее время мы планируем подписать соглашения еще на 10-12 судов ", - сказал представитель "Роснефти".

При этом он уточнил, что государственных заказов в портфеле "Звезды" всего шесть.

Крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с "Роснефтью" в бухте города Большой Камень. Запустить в эксплуатацию весь комплекс планируется к концу 2024 года. Он станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год.