СГК планирует инвестировать в модернизацию генерации и теплосетей 50 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена инвестировать в модернизацию объектов генерации и тепловых сетей в следующем году порядка 50 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор СГК Герман Мустафин.

"Объем наших инвестиций в обновление - порядка 50 млрд рублей мы планируем вложить в 2022 году", - отметил он.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, в Хакасии и Туве.