Физический поток газа по Ямалу - Европе остановлен из-за отказа "Газпрома" от бронирования

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Физический поток газа по газопроводу Ямал - Европа в Германию остановился из-за отказа "Газпрома" накануне бронировать мощности прокачки на сегодня, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. При этом реверсные поставки в обратном направлении в Польшу пока также не начались.

Физический поток газа в Германию по Ямалу - Европе формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). Сейчас газ по трубе не поступает.

Газовый холдинг 20 декабря вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямалу - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.