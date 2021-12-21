СМИ: турецкая лира продолжила укрепляться после гарантий властей по вкладам

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Турецкая лира с утра вторника продолжила расти после резкого обвала, произошедшего накануне. Как свидетельствуют данные торгов, на данный момент турецкая валюта укрепляется почти на 15% - до 11,37 лиры за доллар.

Телеканал NTV отмечает, что такая динамика регистрируется на фоне обещаний властей компенсировать курсовую разницу вкладчикам и поощрить местный бизнес. Торги текущего дня начались с 13,5 лиры за доллар. До этого уровня она укрепилась с вечера предыдущего дня, в течение которого дешевела до 18 лир за единицу американской валюты. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган обнародовал план правительства, который призван сдержать волатильность и исправить ситуацию с растущей инфляцией. В частности, власти будут компенсировать издержки по вкладам и депозитам в лирах, которые могут появиться в результате скачков курса. Вкладчикам, по словам президента, не придется переводить депозиты в иностранную валюту из опасений их обесценивания.

Также государство увеличит свое участие в резервных фондах, проведет ревизию и внесет изменения в систему налогообложения для части сборов. Власти готовы ввести форвардный курс для экспортеров. Снизятся налоговые сборы с доходов по государственным долговым бумагам. Для активизации операций с лирами власти создадут новые финансовые продукты и услуги.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом года всего лишь за ноябрь. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать кредитную ставку. Так, на прошлой неделе он понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%.

Эрдоган, однако, убежден, что снижение ставки в течение ближайших месяцев поможет снизить инфляцию и повысит конкурентоспособность как лиры, так и экономики в целом. В его планах снизить ставку до единичных значений.