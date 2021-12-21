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Судоверфь "Звезда" в 2024 году удвоит кадровый резерв

В настоящее время на заводе работают около 5 тысяч человек

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" к 2024 году увеличит потребность в кадрах в два раза, сообщил представитель судоверфи журналистам.

"В ближайшее время, к 2024 году, когда будет запущена вторая очередь завода, потребность ССК в персонале составит порядка 13 тыс. человек высококвалифицированных [специалистов], которые смогут работать на современном оборудовании", - сказал он. В настоящее время на заводе работают около 5 тысяч человек. При этом дефицит рабочей силы составляет порядка 1 тыс. человек.

По словам представителя судоверфи, "Звезда" ведет подбор и подготовку высококвалифицированных специалистов. Предприятие использует различные способы поиска, подбора и обучения персонала. Заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими профильными инженерно-техническими вузами: Дальневосточным федеральным университетом, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Уфимским государственным техническим университетом, Санкт-Петербургским Морским государственным техническим университетом и другими.

Судоверфь активно взаимодействует с Дальневосточным судостроительным колледжем в области трудоустройства выпускников по рабочим профессиям. ДВССК ежегодно выпускает более 100 человек по профильным направлениям "Звезды", из них более 94% нанимается на работу на предприятия группы АО "ДЦСС".

В соответствии с концепцией проекта, на территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" подрядчиками ССК "Звезда" будет построено в общей сложности 5038 квартир в шести микрорайонах. Строительство еще 750 квартир в микрорайоне "Солнечный" возложено на администрацию Приморского края. Общая площадь новостроек составит порядка 300 тыс. квадратных метров жилья.

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