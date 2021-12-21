Цена газа в Европе впервые с начала октября превысила $1800 за 1 тыс. кубометров

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1 803 за 1 тыс. куб. м, или €154,35 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

ТАСС, 21 декабря. Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник поднялась выше $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате, сегодня утром физический поток газа по газопроводу в Германию остановился.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.

Российский газовый холдинг начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.

