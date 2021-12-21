{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Цена газа в Европе впервые с начала октября превысила $1800 за 1 тыс. кубометров

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1 803 за 1 тыс. куб. м
© noomcpk/Shutterstock/Fotodom

ТАСС, 21 декабря. Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник поднялась выше $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1 803 за 1 тыс. куб. м, или €154,35 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

На эту тему
Запасы уменьшаются, цены растут. Что происходит на газовом рынке Европы
Запасы уменьшаются, цены растут.

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате, сегодня утром физический поток газа по газопроводу в Германию остановился.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.

Российский газовый холдинг начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.
 

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года
Компания планирует увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% к 2025 году
Читать полностью