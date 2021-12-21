Строительство одного из вариантов КАД-2 оценивается в 170 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство одного из вариантов дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2) от трассы М-11 "Нева" до федеральной автодороги А-181 "Скандинавия" будет стоить около 170 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. По его словам, один из вариантов трассировок дороги уже согласован с Минобороны.

"У нас есть трассировка, в том числе один ее из вариантов маршрута с Минобороны согласован. Мы так понимаем, что этап там порядка 110 км. […] Это западный вариант, от трассы М-11 до "Скандинавии". Там очень большие затраты, связанные, в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов. Порядка 170 млрд рублей (стоимость данного варианта - прим. ТАСС)", - заявил глава госкомпании.

В кулуарах международного форума и выставки "Транспорт России" в ноябре Петушенко заявил, что проект нового дальнего обхода вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) предполагает строительство новой трассы без использования существующих участков. Он также отметил, что доклад о трассировке КАД-2 будет представлен президенту РФ до 30 декабря.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума уточнил, что сроки исполнения проекта новой кольцевой автодороги и его стоимость будут известны после технико-экономического обоснования проекта. Ранее сообщалось, что строительство дороги предполагает выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что трасса будет платной.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2. В сентябре глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщил, что строительство новой дороги могут завершить в 2024 году.