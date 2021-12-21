Допэмиссию акций аэропорта Барнаула проведут по допандемийной оценке 2019 года

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Дополнительная эмиссия акций АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула), несмотря на снижение пассажиропотока и стоимости ценных бумаг из-за пандемии коронавируса, должна быть проведена по оценке стоимости пакета, проведенной в конце 2019 года. Об этом сообщил на ежегодной пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Власти Алтайского края планируют передать контрольный пакет акций авиапредприятия "Новапорту", чтобы решить вопрос его модернизации за счет средств компании. Для этого будет выпущена допэмиссия, которую выкупит "Новапорт". В результате доля Алтайского края уменьшится с 52% до 25% +1 акция, а контрольный пакет будет у "Новапорта".

"На конец 2019 года акции стоили 740 млн рублей, на средину этого - 580 млн рублей. В принципе, понимание с нашими партнерами у нас есть, что, если мы по высокой стоимости сделаем допэмиссию, когда аэропорт функционировал в нормальном режиме, и он ("Новапорт" - прим. ТАСС) выкупит и заплатит аэропорту большой объем денег, исходя из 740 млн рублей, это будет справедливо и не вызовет вопросов у правоохранительных и контрольных органов", - сказал Томенко, уточнив, что сейчас уже получено согласование Федеральной антимонопольной службы. Процесс заключения сделки по допэмиссии акций и увеличению пакета "Новапорта" продолжится в 2022 году.

"Мы очень переживали, что у "Новапорта" в условиях обрушения всех авиаперевозок изменятся планы, но нет, мы с ними в контакте", - подчеркнул глава региона. По словам Томенко, в допандемийном 2019 году пассажиропоток аэропорта составил 530 тыс. человек, в 2020 году - около 300 тыс. человек. По итогам 2021 года власти рассчитывают выйти на допандемийный уровень.

Аэродром был построен в 1967 году, а последний капитальный ремонт там провели в 1997 году. Ранее сообщалось, что "Новапорт" планирует реализовать проект строительства нового терминала аэропорта Барнаула. Нынешний при росте пассажиропотока стал неудобен. Было решено, что имеющееся здание целесообразно реконструировать под международный терминал, а рядом построить пристройку стоимостью около 3 млрд рублей. Кроме того, в реконструкции нуждается и взлетно-посадочная полоса, находящаяся в федеральной собственности. Модернизация ВПП и аэропортового хозяйства оценивается в 10 млрд рублей.