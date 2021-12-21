Эксперты отметили снижение числа объявлений о продаже данных клиентов банков РФ на 30%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали в 2021 году снижение числа объявлений о продаже данных клиентов российских банков на специализированных платформах примерно на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В 2021 году количество объявлений о продаже данных клиентов российских банков, которые размещаются на специализированных платформах, сократилось примерно на 30% по сравнению с 2020 года. Этот показатель вернулся к уровню 2018 года", - приводятся в сообщении слова главного эксперта компании Сергея Голованова.

В компании объяснили такой тренд эффективной работой регуляторов, правоохранительных органов и усилением мер защиты в самих финансовых организациях. "Все это повлияло не только на сокращение числа подобных объявлений, но и на существенное увеличение стоимости услуг по пробиву", - отметил эксперт "Лаборатории Касперского".

По словам Голованова, чаще всего встречаются два сценария размещения данных банковских клиентов - когда появляется объявление о продаже информации о клиентах какой-либо финансовой организации, но при более пристальном изучении становится понятно, что эти данные собраны не в результате утечки из банка. Во втором случае видно, что доступ к данным продает инсайдер, подчеркнул эксперт.