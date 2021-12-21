Глава "Нафтогаза" сообщил о планах Украины помешать запуску "Северного потока - 2"

"У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода", - написал он на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что Киев прилагает "максимум усилий" в противостоянии запуску "Северного потока - 2". Он считает, что благодаря в том числе и действиям украинской стороны "удалось отстрочить достройку этого трубопровода более чем на год". "Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами", - утверждает он. Кроме того, Витренко напомнил о том, что "Нафтогаз" подключился к процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.