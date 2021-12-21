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Глава "Нафтогаза" сообщил о планах Украины помешать запуску "Северного потока - 2"

У Киева "есть план дальнейших юридических шагов" для этого, отметил Юрий Витренко
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко REUTERS/Gleb Garanich
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Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Украина разработала план дальнейших юридических шагов, цель которых - помешать запуску "Северного потока - 2". Об этом во вторник сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

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"У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода", - написал он на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что Киев прилагает "максимум усилий" в противостоянии запуску "Северного потока - 2". Он считает, что благодаря в том числе и действиям украинской стороны "удалось отстрочить достройку этого трубопровода более чем на год". "Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами", - утверждает он. Кроме того, Витренко напомнил о том, что "Нафтогаз" подключился к процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

 

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