Начался реверс газа по Ямалу - Европе в Польшу после отказа "Газпрома" от бронирования

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Начались реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу после отказа "Газпрома" накануне бронировать мощности прокачки на 21 декабря, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.

Ранее утром физический поток газа по Ямалу - Европе в Германию был полностью остановлен. Он формируется как разность между реноминациями на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Вчера "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямалу - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.