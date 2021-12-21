МИД РФ: Россия и СНГ будут стремиться к выработке единого подхода к проблемам климата

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что РФ и СНГ будут работать над сближением позиций по климатической повестке, Москва также рассматривает Содружество как площадку для зеленой экономики.

"Мы рассматриваем СНГ как площадку для зеленой экономики, сближения позиций по климатической повестке, обмена опытом по внедрению экономических стимулов для сокращения выбросов парниковых газов", - сказал он во вторник на международной научной конференции, посвященной 30-летию образования СНГ и проходящей в онлайн-формате.

Панкин отметил, что стороны также будут стремиться к выработке "единого и справедливого правила" климатического урегулирования.