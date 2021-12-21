Песков считает важным диверсифицировать проекты РФПИ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает крайне важным расширять области инвестиционных проектов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Поскольку это государственный фонд, то, конечно, он должен нести и ответственность за то, чтобы промотировать развитие нашего бизнеса, среднего бизнеса, инновационного бизнеса, венчурные инвестиции", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

По мнению Пескова, это инвестиции повышенного риска, но его условия "не должны сдерживать развитие этого бизнеса, а, наоборот, должны помогать".

"Отличительной чертой РФПИ как раз была диверсификация работы. Конечно, эту диверсификацию нужно обеспечивать и дальше, это очень важно", - считает Песков.