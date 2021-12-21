Средний размер потребительского кредита в ноябре снизился на до 254 тыс. рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Средний размер выдаваемых российскими банками потребительских кредитов в ноябре 2021 года уменьшился по сравнению с октябрем на 5,9%, до 254 тыс. рублей. При этом в сравнении с тем же периодом годом ранее средний чек потребкредита вырос на 9,5%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 254 тыс. рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,9% (в октябре 2021 года - 270 тыс. рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита, напротив, вырос - на 9,5% (в ноябре 2020 года - 231,9 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

При этом самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах России в ноябре был отмечен в Москве (484,7 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (447,8 тыс. рублей), Московской области (369,0 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (367,3 тыс. рублей) и а Санкт-Петербурге (361,3 тыс. рублей).

Снижение среднего чека потребкредита в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам кредитов данного типа) продемонстрировали Челябинская область (-15,5%), Республика Татарстан (-12,2%), Волгоградская область (-11,9%), Ставропольский край (-9,9%), а также Саратовская область (-4,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором в ноябре средний размер потребкредита незначительно вырос, стал Ямало-Ненецкий автономный округ (+0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек потребительского кредита снизился на 8,2% и на 6,0% соответственно.

"Первые месяцы 2021 года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами, а пик его роста пришелся на апрель - более 300 тыс. рублей. Однако уже в мае данный показатель резко снизился и следующие месяцы держался на уровне 260-270 тыс. рублей. В ноябре же данный показатель, по сути, вернулся на уровень начала года. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне - 660 баллов и более", - прокомментировал ноябрьские данные директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого привела пресс-служба бюро.

Ранее сообщалось, что количество выданных российскими банками потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В ноябре 2021 года было выдано 1,36 млн кредитов, что на 0,5% меньше показателей октября и на 8,4% - показателей августа, свидетельствовали данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.