Приморье получило инфраструктурный кредит в размере 9,4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Приморский край получил инфраструктурный кредит в размере 9,4 млрд рублей, который в том числе должен помочь сделать стоимость квадратного метра жилья доступнее для граждан, сообщила журналистам во вторник председатель правительства Приморья Вера Щербина.

"Мы уже сейчас получили инфраструктурный кредит 9,4 млрд рублей, <...> этот кредит на 15 лет, который нам дал Минфин Российской Федерации под 3% годовых, и вот здесь у нас есть инфраструктурные проекты, которые мы будем поддерживать", - сообщила Щербина.

Она уточнила, что речь, в частности, идет о проектах во Владивостоке, в Уссурийске, а также проектах группы компаний DNS. Она, в частности, строит жилой микрорайон в Надеждинском районе и школу на условиях государственно-частного партнерства. Ранее в министерстве строительства региона ТАСС сообщали, что финансирование по инфраструктурным кредитам подлежит направлению по всем видам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.