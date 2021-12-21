Количество жалоб на интернет-торговлю в Екатеринбурге выросло в четыре раза за два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Увеличение маркетплейсов и торговых площадок в социальных сетях в период пандемии в Екатеринбурге привело к росту жалоб на качество интернет-торговли в четыре раза за 2020-2021 годы. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

"Количество обращений в интернет-торговле сильно растет, поскольку растет и количество продаж, растет количество маркетплейсов и торговых площадок в соцсетях. <…> Это даже не 100% и не 200% процентов, это больше - <…> вчетверо, потому что в период пандемии сильно вырос процент продажи именно в интернете", - сказала она, добавив, что такое количество обращений связано с мошенничеством и отсутствием механизмов разрешения претензий у интернет-площадок.

За 2021 год в муниципальный центр защиты потребителей поступило порядка 4 300 обращений, в том числе по финансовым услугам, по сфере жилищно-коммунального хозяйства и туризма. "Более чем 61% обращений связаны с работами и услугами, <…> наиболее претензионные в текущем году - это финансовые услуги, то есть кредитование и страхование", - добавила Голубева.