Пашинян заявил, что есть возможность возобновить автомобильное сообщение с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Армения и Азербайджан, согласно итогам встреч лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе, могут возобновить автомобильное сообщение. Как во вторник сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом в Тбилиси заявил сам премьер Пашинян.

"Хочу отметить, что после встречи 26 ноября в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля появилась возможность достичь договоренности с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения. И мы уже достигли принципиальной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о возобновлении железнодорожного сообщения", - отметил он.

Пашинян также добавил, что речь идет о восстановлении железной дороги Ерасх - Джулфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. "Мы надеемся завершить работы по восстановлению железной дороги в ближайшие 2-3 года", - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что в Брюсселе на встрече с президентом Азербайджана подтвердилась договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джулфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Пашинян и Алиев также провели встречу 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Встреча стала первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлилась около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.