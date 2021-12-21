"Газпром нефть" открыла в Омске первый в России научный центр исследования катализаторов

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" открыла в Омске первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Селектум", сообщила компания.

Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Сегодня доля иностранных поставщиков по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга составляет около 100%, каталитического крекинга - порядка 50%.

"Оборудование центра "Селектум" моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно предназначено для оперативного подбора параметров катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы каталитических систем в зависимости от особенностей производства заказчиков", - говорится в сообщении.

О национальном проекте

Центр "Селектум" стал первым объектом, запущенным в рамках национального проекта по созданию в России производства современных катализаторов, который ведет "Газпром нефть". Годовая мощность завода составит 21 тыс. тонн каталитических систем: 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга, 4 тыс. тонн - гидроочистки и 15 тыс. тонн - каталитического крекинга.

Будущее производство обеспечит потребность всей отечественной нефтепереработки в катализаторах и откроет возможность экспорта российской продукции на зарубежные рынки, отметили в компании.

В реализации проекта участвуют ведущие научно-исследовательские институты страны, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 30 млрд рублей.

"Проект создания катализаторного производства в Омске значим для страны - он сможет обеспечить в полном объеме каталитическими системами российскую нефтепереработку. На сегодняшний день от 70% до 100% катализаторов приобретается за рубежом. И в связи с тем, что это программа импортозамещения, строительство завода катализаторов получило статус национального", - отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

"После пуска нового производства мы сможем обеспечить самыми востребованными типами катализаторов все российские НПЗ, полностью решив проблему зависимости отрасли в этой сфере от зарубежных производителей", - подчеркнул заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.