В Удмуртии в 2022 году запустят академию для подготовки кадров в IT-отрасли

ТАСС, 21 декабря. Академию по подготовке специалистов в сфере высоких технологий для сокращения дефицита IT-кадров запустят в Удмуртии в 2022 году, сообщил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете региона.

"В Год образования мы создаем академию "Цифра" на 500 студентов по подготовке специалистов в сфере высоких технологий. Академия будет проводить оперативную переподготовку кадров для IT-отрасли и решать в моменте проблему кадрового дефицита", - сказал Бречалов.

Он добавил, что в регионе запустят программу льготного кредитования для IT-компаний. "Мы ожидаем системный рост по налогам не менее 5% в год. IT-предпринимателям будут доступны субсидии из бюджета Удмуртии на возмещение 80% затрат на участие в российских и зарубежных акселераторах, на повышении квалификации и профессиональную переподготовку работников по IT-специальностям", - сказал глава региона.

Также он сообщил, что для предпринимателей запустят субсидии на возмещение 80% затрат на уплату процентов по кредитам или на комиссию по факторингу. Бречалов добавил, что всего на цифровую трансформацию направят более 600 млн рублей.

В ноябре министр цифрового развития республики Тимур Меджитов сообщал ТАСС, что на всех уровнях профессионального образования, начиная с квалифицированных рабочих, заканчивая специалистами среднего звена, потребность работодателей в высококвалифицированных ИТ-кадрах по итогам 2020 года оставалась высокой. По данным опроса, была выявлена потребность в 923 специалистах. В 2021 году ситуация не изменилась, и необходимость в IT-кадрах только усилилась.