Президент Таджикистана сообщил об увеличении зарплат, пенсий и стипендий в 2022 году

ДУШАНБЕ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании к парламенту страны сообщил о повышении зарплат, в том числе у военных, стипендий и пенсий в 2022 году. Послание транслировалось во вторник в прямом эфире по всем государственным телеканалам и в эфире радиостанций страны.

"С целью повышения социального уровня населения предлагаю с 1 января 2022 года повысить действующую заработную плату военных служащих, работников правоохранительных органов на 25% и других работников этих органов на 20%", - сказал глава государства. По его словам, с 1 июля 2022 года будут увеличены на 20% зарплаты сотрудников органов власти и госуправления, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, организаций сферы социальной защиты, а также стипендии студентов.

Со второй половины 2022 года на 25% от минимального размера пенсий по возрасту будет увеличен размер пенсий круглых сирот и лиц, оставшихся без попечительства. Глава государства также предложил с 1 июня 2022 года повысить на 50% минимальный размер зарплаты, после чего он составит 600 сомони (более $50).