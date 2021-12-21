Мантуров: семь регионов России остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Семь регионов РФ находятся на особом контроле Минпромторга по вопросу снабжения больниц медицинским кислородом, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Сейчас ситуация стабилизировалась. Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи", - сказал он.

По словам Мантурова, потребность в медицинском кислороде с начала пандемии выросла более чем в 15 раз, поставки осуществляются в том числе из-за рубежа.

"Еще летом мы вывели все производственные площадки на предельную загрузку. Дополнительно организовали переброску и последующую медикализацию технического кислорода с предприятий металлургии, химии и ОПК. Также нам помогают Минобороны, Роскосмос, Росатом и в том числе осуществляются поставки от наших зарубежных партнеров. В результате смогли выстоять в осенний пик заболеваний", - отметил он.

Мантуров сказал, что правительство софинансирует закупки 177 кислородных станций большой мощности для медицинских учреждений 51 региона, в пять из них концентраторы будут поставлены до конца года.

