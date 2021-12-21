Около 11 млрд рублей направят на Алтае в 2022 на строительство соцобъектов

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Около 11 млрд рублей направят в Алтайском крае в 2022 году на строительство и ремонт социально значимых объектов в рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП). Часть из этих средств будут направлены на завершение строительства объектов, которые не удалось сдать в 2021 году из-за роста цен на стройматериалы, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко.

"На следующий год мы запланировали 11 млрд рублей (на реализацию КАИП), в том числе для того, чтобы реализовать проекты текущего года. По пятидесяти проектам необходимо разработать проектно-сметную документацию. То есть по объемам программа будет примерно на том же уровне, что и в текущем году, но мы еще перенесем неиспользованные в этом году деньги по объектам, где отстали из-за роста цен на стройматериалы", - сказал Томенко.

По его словам, в этом году работы по строительству и капремонту велись на 400 социально значимых объектах, на некоторых из них работы приостановились из-за выросших цен на стройматериалы. По данным главы региона, цены выросли в регионе в 1,5-2,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года. "Контракты уже отторгованы и кое-где произошла приостановка работ. Мы не пойдем на расторжение контрактов. Я думаю, более 30 объектов это коснулось с долгоиграющими сроками строительства и стоимостью более 100 млн рублей. По большей части таких объектов мы сделали перерасчеты, их экспертизу - дополнительные деньги предусмотрели в бюджете следующего года и свою долю софинансирования думаем увеличивать", - подчеркнул глава региона.

В 2021 году объем адресной инвестиционной программы Алтайского края составил 12 млрд рублей.