Песков назвал абсолютно коммерческой остановку потока газа по "Ямалу - Европе" в Германию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютно коммерческой" ситуацию остановки физического потока газа по "Ямалу - Европе" в Германию.

"Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли связь между прекращением поставок газа в ФРГ по этому трубопроводу и заполнением "Северного потока - 2".

Согласно данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" из Германии в Польшу начались после отказа "Газпрома" накануне бронировать мощности прокачки на 21 декабря.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.

Ранее физический поток газа по "Ямалу - Европе" в Германию был полностью остановлен. Он формируется как разность между реноминациями на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). "Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с прошлой пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по "Ямалу - Европе". В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.