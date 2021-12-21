Власти Югры снизили дефицит бюджета на 2021 год почти в два раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) одобрило поправки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, по которому дефицит в текущем году снизится в 1,8 раза, до 20,1 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Согласно информации окружной думы, доходы бюджета в 2021-2023 годах были утверждены в размере 249,4, 237,9 и 243,4 млрд рублей соответственно, расходы - 286,5, 274,4 и 274,3 млрд рублей. Дефицит бюджета - соответственно 37,1, 36,5 и 30,8 млрд рублей.

"Распоряжение о внесении изменений в бюджет автономного округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов приняли члены окружного правительства", - сказано в сообщении.

По словам директора департамента финансов - заместителя губернатора Югры Веры Дюдиной, которые приводятся в сообщении, доходы бюджета автономного округа в 2021 году увеличиваются на 13 млрд 723 млн рублей. "Основное увеличение - по налоговым доходам - почти 13 млрд рублей, из них 12 млрд 953,6 млн рублей - в связи с уточнением суммы поступлений по налогу на прибыль крупнейшими налогоплательщиками", - отметила Дюдина.

По ее словам, в части неналоговых доходов план на 2021 год скорректирован в сторону увеличения на 295,1 млн рублей. С учетом изменений уточненный план по доходам регионального бюджета на 2021 год составит 263 млрд 203 млн рублей. В свою очередь расходы бюджета уменьшены на 3 млрд 253 млн рублей и составят 283 млрд 329 млн рублей. Дефицит в результате уменьшится на 16 млрд 976 млн рублей и составит 20 млрд 125 млн рублей. Таким образом дефицит на текущий год в Югре снизится в 1,8 раза.