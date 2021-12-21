Россияне купили почти 4,5 млн шин в период осенне-зимнего сезона

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Почти 4,5 млн шин купили россияне в период с 18 октября по 21 ноября 2021 года. В текущем году этот период стал пиком высокого спроса у населения, сообщает во вторник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) по итогам аналитики системы маркировки "Честный знак".

"За пять недель наиболее высокого спроса россияне купили почти 4,5 млн шин через розничные каналы продаж. В последнюю неделю октября мы зафиксировали пик - более 1 млн шин было продано через кассы конечным потребителям, последующие две недели график колебался около этой отметки и в третью неделю ноября снова продажи пробили отметку в 1 млн. С последней недели ноября началось резкое снижение спроса - почти в два раза", - пояснил руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков, слова которого приводит пресс-служба.

Цифровая маркировка шин и покрышек началась 1 ноября 2020 года. К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. В настоящее время, помимо шин, маркировка уже стала обязательной для молочной продукции, минеральной воды, лекарств, обуви, пяти категорий товаров легкой промышленности, шуб, табака, духов и фототехники.