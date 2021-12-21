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Власти планируют повысить "уровень эмпатии" в госуслугах с 2022 года

Пилотный проект будет осуществляться в рамках федерального проекта "Клиентоцентричность"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство на следующей неделе планирует запустить лабораторию, которая пока в рамках пилотного режима начнет тестировать как действующие, так и новые госуслуги на предмет индивидуального подхода и удовлетворенности граждан, внедрение тестирования на постоянной основе начнется в 2022 году. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Пилотный проект будет осуществляться в рамках федерального проекта "Клиентоцентричность". Это одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На следующей неделе мы планируем открыть лабораторию тестирования, через нее будут делаться краш-тесты всех госуслуг. Причем речь идет как о текущих услугах, так и о новых. Будут новые стандарты и требования ко всем услугам, которые государство предоставляет гражданам. Услуги будут корректироваться и внедряться [с 2022 года], чтобы это было удобно гражданам, в рамках проекта "Клиентоцентричность". По факту, что означает клиентоцентричность? По сути, это еще можно сравнить с эмпатией. Ведь не все государственные услуги сегодня оказываются в удовлетворительном качестве", - отметил Григоренко.

Также вице-премьер пояснил, что в пилотный проект планируют войти Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, Минтруд, ФНС, Росимущество, а также власти Москвы, Московской, Липецкой, Тульской областей и АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации".

О проекте

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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