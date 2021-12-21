Власти планируют повысить "уровень эмпатии" в госуслугах с 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство на следующей неделе планирует запустить лабораторию, которая пока в рамках пилотного режима начнет тестировать как действующие, так и новые госуслуги на предмет индивидуального подхода и удовлетворенности граждан, внедрение тестирования на постоянной основе начнется в 2022 году. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Пилотный проект будет осуществляться в рамках федерального проекта "Клиентоцентричность". Это одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На следующей неделе мы планируем открыть лабораторию тестирования, через нее будут делаться краш-тесты всех госуслуг. Причем речь идет как о текущих услугах, так и о новых. Будут новые стандарты и требования ко всем услугам, которые государство предоставляет гражданам. Услуги будут корректироваться и внедряться [с 2022 года], чтобы это было удобно гражданам, в рамках проекта "Клиентоцентричность". По факту, что означает клиентоцентричность? По сути, это еще можно сравнить с эмпатией. Ведь не все государственные услуги сегодня оказываются в удовлетворительном качестве", - отметил Григоренко.

Также вице-премьер пояснил, что в пилотный проект планируют войти Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, Минтруд, ФНС, Росимущество, а также власти Москвы, Московской, Липецкой, Тульской областей и АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации".

О проекте

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.