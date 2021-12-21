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Минпромторг ожидает роста торгового оборота в России на 7% по итогам 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минпромторг прогнозирует рост торгового оборота в РФ на 7% по итогам 2021 года, заявил глава министерства РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Переходя от внешней к внутренней торговле, хотел бы отметить, что несмотря на ограничения пандемии, ее [торговли] оборот растет на 7%. Вместе с тем меняется поведенческая модель потребления, что отчетливо показывает динамика онлайн-продаж", - отметил Мантуров. Он уточнил, что за последние два года онлайн-продажи выросли вдвое.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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