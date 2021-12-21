Выдачи кредитов наличными в России в ноябре выросли на четверть

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выдачи кредитов наличными в России в ноябре 2021 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,74 млн штук, следует из данных сервиса "Кредистория" "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

"Россияне в ноябре 2021 года взяли 1,74 млн кредитов наличными - на 25% больше, чем в ноябре прошлого года. <…> По сравнению с октябрем 2021 года (1,6 млн кредитов) выдачи выросли за месяц на 8%. За 11 месяцев текущего года россияне взяли 17,5 млн кредитов наличными - на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года (13 млн кредитов)", - отмечается в материалах ОКБ.

Среди 30 регионов, в которых население взяло наибольшее количество кредитов наличными, выдачи в ноябре по сравнению с октябрем везде показали рост. При этом самая высокая динамика была в Воронежской области, Ставропольском крае, Нижегородской области и Башкирии (во всех +12%), а самая низкая - в Тюменской и Новосибирской областях (+4%), Кемеровской области (+3%), а также Хабаровском крае (выдачи лишь незначительно превысили показатель октября).

"С ноября традиционно повышается спрос россиян на заемные средства в связи с подготовкой к новогодним праздникам и началом различных распродаж. Также на рост кредитования оказали влияние повышенные инфляционные ожидания населения. В итоге количество взятых кредитов наличными приблизилось к рекорду - за всю историю банковского сектора россияне взяли больше лишь в августе 2021 года", - прокомментировал статистику гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении бюро.