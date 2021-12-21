"Русал" продолжает проработку схемы финансирования перестройки четырех заводов в Сибири

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Русал" в настоящее время прорабатывает схему финансирования перестройки предприятий компании в Красноярске, Шелехове, Братске и Новокузнецке. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

"В закон о федеральном бюджете на 2022 год, подписанный президентом, включен объем госгарантий для предприятий алюминиевой отрасли на сумму 193 млрд рублей и $1 млрд. Понятно, что это не живые деньги. Под эту гарантию мы рассчитываем привлечь заемные средства по меньшей ставке за счет кредита от синдиката банков или через размещение облигационного займа. На сегодня мы прорабатываем все варианты. Это масштабный проект, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться дольше", - пояснил он.

Никитин добавил, что компания направит и собственные средства для прохождения экспертиз и проектирования, а также рассчитывает привлечь и иные механизмы господдержки. "Но то, что будут и заемные, и собственные средства - это факт", - подчеркнул он.

Ранее алюминиевый холдинг "Русал" объявил о планах модернизации производства на четырех своих заводах в Красноярске, Шелехове, Братске и Новокузнецке. Компания рассчитывает, что проводимые мероприятия позволят сделать производство алюминия более экологичным, сократив выбросы многих веществ в атмосферу в 10 раз. Проект рассчитан на 10 лет, пик инвестиций придется на 2022-2027 годы.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что экологическая модернизация алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке начнется уже в 2021 году при поддержке государства с помощью механизма госгарантий. Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил объем основных инвестиций в модернизацию заводов до 2027 года в 385 млрд рублей.